Jefferson Farfán oficializa romance con Xiomy Kanashiro en 'Enfocados': "Es recontra oficial, no me jo***"

Jefferson Farfán vuelve a dar que hablar. Esta vez, el exfutbolista sorprendió al público peruano al oficializar el romance que tiene con la modelo Xiomy Kanashiro. Si bien hace un par de semanas, anunciaron su separación, en esta ocasión, la 'Foquita' decidió dejar en claro han retomado su relación: "Es recontra oficial".

En la más reciente edición del programa 'Enfocados', Jefferson Farfán aprovechó en referirse al vínculo que mantiene con la modelo Xiomy Kanashiro, dejando atónito a más de uno por oficializarla a nivel nacional.

Dicha confesión tuvo lugar durante una conversación amena y divertida entre la 'Foquita' y el popular 'Cucurucho', quien, con la intención de jugarle una broma, decidió preguntar por el anillo que el exdeportista llevaba en su dedo anular.

"(¿Y ese anillito que veo por ahí?) Oe, habla bien pe', causa (...) es un anillo simbólico, hermano (...) ya, ya, lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, para que la gente no me jo**"", dijo en un primer momento.

Enseguida, se mostró contento al afirmar que "el amor" había llegado a su vida y que su relación es tan oficial que hasta tuvo una conversación con la madre de Kanashiro, quien incluso le hizo una fuerte advertencia por decidir cortejar a su joven hija.

"Es oficial, hermano, ya tengo hasta anillo (...) (Te llegó el amor) me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico, es este o nunca. Es tan oficial que he hablado hasta con mi suegra, me ha dicho 'pórtate bien, negro de mier**", siguió contando el ex de Yahaira Plasencia.