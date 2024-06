Jefferson Farfán revela detalles de su frustrada entrevista con Magaly Medina

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una confesión exclusiva en el programa 'La Fe de Cuto', conducido por el Cuto Guadalupe, Jefferson Farfán compartió detalles desconocidos sobre su frustrada entrevista con Magaly Medina durante su estancia en Rusia hace varios años.

Según narró la 'Foquita', la llegada inesperada de la 'Urraca' a su casa en Rusia fue una completa sorpresa.

Jefferson Farfán explicó que no tenía conocimiento previo de que sería ella quien lo entrevistaría. "No entendí qué hacía buscándome en Rusia para hacerme una entrevista que supuestamente ya estaba pactada. Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría", comentó el exfutbolista.

Malentendidos en la coordinación

La entrevista había sido coordinada por una persona de Latina, quien aseguró a Jefferson Farfán que la conversación se centraría en temas futbolísticos, específicamente en el Mundial de Rusia 2018.

"El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba a ser por el tema del mundial de Rusia pero con un programa deportivo. Yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial", explicó.

El exfutbolista accedió a la entrevista confiando en las palabras del coordinador. Sin embargo, cuando preguntó con quién sería la entrevista, le dijeron que estaban escogiendo al entrevistador.

Este detalle hizo que el ídolo de Alianza Lima no sospechara que Magaly Medina sería la entrevistadora.

La sorpresa en casa

Un día antes de la entrevista, Jefferson Farfán fue invitado a una cena, a la que no pudo asistir por estar concentrado con el Lokomotiv. La sorpresa llegó al día siguiente cuando su primo, quien estaba cocinando en su casa, le informó que Magaly Medina estaba allí junto a su esposo, el coordinador y el camarógrafo de su programa.

"Yo sorprendido porque obviamente no estaba en mi mente que la entrevista iba a ser con la señora. Yo me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto", narró para el programa de Trome.

Decisión firme de no conceder la entrevista

Jefferson Farfán no aceptaría la entrevista con Magaly Medina por las diferencias personales que tenía con ella. Por este motivo, le indicó al coordinador que la entrevista no se iba a dar y los invitó a retirarse de su casa.

"Me dijo que todo se había dado de última hora y le dije 'no va'. El chico subió al segundo piso, me comenzó a hablar, es más ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que por favor, pero le dije que no, que la entrevista no iba", contó Jefferson Farfán.

Mientras esta situación se desarrollaba, Magaly Medina, quien se encontraba en la planta baja de la casa, empezó a desesperarse, por lo que llamaba constantemente al coordinador para saber qué es lo que estaba pasando.

"Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y Julio me decía 'por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar', le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino", relató el exfutbolista.

La confesión de Jefferson Farfán en 'La Fe de Cuto' arroja luz sobre un episodio tenso y desconocido de su vida en Rusia, demostrando las complicaciones y malentendidos que pueden surgir en el mundo del entretenimiento y el deporte. Su firme decisión de no conceder la entrevista a Magaly Medina, a pesar de la presión, muestra su integridad y el valor que le da a sus principios personales.