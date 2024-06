Magaly ARREMETE contra Dorita tras protagonizar pelea en plena vía pública: "Era una pandillerita más"

Dorita Orbegoso se convirtió en tendencia en las últimas horas en todas las redes sociales luego que un reconocido programa de espectáculos difundiera unas imágenes en su edición más reciente donde se aprecia a la actriz cómica a punto de irse a las manos con otra mujer.

El hecho ocurrió en pleno distrito de La Victoria y fue captado con el teléfono celular de un testigo. Las imágenes muestra claramente como la exbailarina le increpa de mala manera a la ciudadana luego que esta se habría adelantado en la cola de una empresa de encomiendas a todo el Perú.

Pues bien, como era de esperarse, Magaly Medina opinó sobre este penoso hecho en la última edición de su programa en ATV. La 'Urraca' no tuvo reparos en dedicarle fuertes frases debido a este sorpresivo comportamiento.

Asimismo, la conductora hizo énfasis en la vestimenta de Dorita Orbegoso quien se encontraba con ropa cómoda compuesta por polera y pantalón de buzo. La 'Urraca' aseguró que su apariencia parecida a la de un chico de la calle, contrario a lo que suele verse en ella en sus redes.

En redes sociales, Dorita Orbegoso se convirtió en tendencia y se llevó decenas de críticas por parte de los usuarios. Cabe resaltar que esta es la primera vez que se le aprecia a la bailarina en este tipo de conductos por lo que dicho impase ha generado más de una sorpresa.

Hace algunas semanas, Dorita fue noticia al criticar duramente a Yahaira Plasencia luego que la salsera se haya pronunciado sobre el final de su relación con Jefferson Farfán. En aquella oportunidad, la 'Patrona' calificó de 'error' la infidelidad que cometió contra el exjugador de la Selección Peruana.

"No podemos tomarlo como que (Yahaira) haya 'apechugado' (haber sido infiel) porque ella lo comentó como que cometió un error, pero no acepta porque si lo hubiera aceptado no le hubiera hecho juicio (a Jerson Reyes), ni hubiera querido tapar el sol con un dedo. No podemos considerarlo como error porque la infidelidad es una decisión, así que tiene que asumir y decir las cosas como son", expresó a America hoy.