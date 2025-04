Jefferson Farfán ROMPE SU SILENCIO tras ser denunciado por Darinka Ramírez: "Quiero ser enfático"

De manera sorpresiva, Jefferson Farfán decidió manifestarse respecto a la denuncia presentada en su contra por parte de Darinka Ramírez, quien lo acusó por presunto maltrato psicológico. En un comunicado, el '10 de la calle' respondió a lo manifestado por la madre de su hija, y aseguró que sería bastante enfático al aclarar este delicado asunto.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la 'Foquita' compartió un extenso pronunciamiento, donde brindó alcances del conflicto que lo involucra junto a la modelo. Si bien la acusación fue difundida en los medios de comunicación, Farfán señaló que no ha sido notificado aún por ello. No obstante, expresó su rechazo a la denuncia, asegurando que es "falsa e infundada", y que por tal motivo se defenderá con acciones legales.

"He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", manifestó.