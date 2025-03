¿La llevará a juicio? Pamela Franco manda carta notarial a Pamela López tras confesiones en 'EVDLV'

La cantante Pamela Franco sorprendió a todos al revelar que tomará medidas legales contra la expareja de Christian Cueva, Pamela López, alegando que "no pasará por alto algunas mentiras" que se habrían dicho en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV).

Como se recuerda, Pamela López reveló en el sillón rojo los presuntos casos de infidelidad del padre de sus hijos, Christian Cueva, con otros personajes de la farándula como Melissa Klug y con quien actualmente es su pareja, la cumbiambera Pamela Franco. Incluso, confesó que Janet Barboza le reveló que la "amante" del futbolista había estado embarazada de él y lo perdió.

Esta última confesión habría generado gran conmoción y la molestia de la artista, quien aprovechó las cámaras de televisión para desmentir todo lo señalado por López Solórzano. Por ello, en 'América Hoy', reveló que no dudó en mandar una carta notarial a la aún esposa de 'Cuevita'.

"(¿Vas a actuar legalmente también en contra de Pamela López?) También se mandó (una carta notarial). (¿También le has mandado carta notarial a ella?) Bueno, es que ha habido un tema que, la verdad, no me parece. Ya se enterarán, porque yo voy a seguir el curso, así que, de todas maneras, ustedes van a enterarse", expresó visiblemente indignada por las acusaciones en su contra.

Seguidamente, lamentó que se "pase por agua tibia" o "se tome a la ligera" todo lo que se dice en televisión sin antes corroborar si son ciertas o no. "Hay cosas y cosas. Hay cosas que se pueden permitir y están en chisme y todo y a veces son mentira y se dejan pasar (...) Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto", agregó.

Pero no todo quedará ahí, ya que otra sorpresa que dio la intérprete de 'Dile la verdad' fue que las medidas legales también repercutirían contra la conductora de 'América Hoy', Janet Barboza, por afirmar que perdió un hijo de Christian Cueva.

Pamela Franco sostuvo que le pareció "super mal y bajo, que pasó su límite" lo señalado por la popular 'Rulitos', ya que la deja mal parada ante todos. En esa línea, aseguró que se mantiene firme en la medida que ha tomado, debido a que no está dispuesta a seguir tolerando que se inventen historias de su vida íntima.

"(...) Mandé una carta notarial. Una de ellas es a la señora Janet Barboza, que hasta ahorita no me ha respondido. (...) Voy a seguir en el proceso, porque no me parece algo que va a estar chismeando con la vecina y que quede ahí, porque son cosas que se debería prestar bastante atención", sentenció en 'América Espectáculos'.