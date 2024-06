Jessica Newton y su FUERTE mensaje a Magaly Medina por criticar la locación del Miss Perú

A puertas del Miss Perú, Magaly Medina, fiel a su estilo, emitió un informe donde mostró la locación de este certamen de belleza, el cuál se realizará en la plaza de Grau del Callao, a pesar de que un oleaje anómalo a inundado dicho el lugar.

De acuerdo a las imágenes que mostró la 'Urraca', las instalaciones donde se realizará el certamen de belleza luce totalmente mojado producto del agua que cayó de las olas del mar de La Punta.

"Se salió el mar. Por favor, atención, emergencia nacional, el lugar donde este domingo se realizará el magno evento de la coronación de 'Miss Perú', donde la gente que ha comprado sus entradas por 740 soles estará en una silla incómoda sentada a la intemperie con todo el frío que hace por las noches al aire libre. Yo no pago eso", dijo en un inicio la periodista.

"Dicen tal vez que para el sábado este oleaje 'malcriadón', intempestivo, como la Ana Paula Consorte, de repente se tranquilice y mejore. Pero con la naturaleza uno nunca se sabe. Pero bueno, de repente, si no es en la 'Plaza Grau', lo correrán un poquito más allá, huyendo de la agüita salada que les cae por ese lado", concluyó.

Frente a estos ácidos comentarios que emitió la conductora de 'Magaly TV, La Firme', Jessica Newton no dudó en responderle con un contundente mensaje que compartió en sus redes sociales.

"Enfócate en ver oportunidades, no en ver problemas. Enfócate en lo que puedes hace, no en lo que te detiene... tú pones tus propios límites" , escribió en unas de sus historias de Instagram.

Publicación de Jessica Newton

Hasta el momento, la madre de Cassandra Sánchez no se ha pronunciado acerca de si habrá algún cambio de la locación de la competencia; sin embargo, anteriormente ha variado el lugar porque inicialmente el 'Miss Perú' se iba a realizar en la Fortaleza del Real Felipe.

"El evento se va a realizar en la Plaza Grau... Hemos estado en la Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa... yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver, me imagino que con mucha felicidad", declaró Newton.