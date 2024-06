Jessica Newton EXPLOTA contra Magaly tras preguntas de reportera: "Ella vive pendiente de mi"

Jessica Newton no aguantó más y le respondió duramente a una reportera de 'Magaly Tv, la firme' ante los picantes cuestionamientos que le hizo. La dueña del Miss Perú aclaró que el certamen de belleza tendrá un cambio de locación y defendió el alto costo de las entradas para el evento.

Recordemos que hace unas semanas Magaly Medina, quien fue amiga de Jessica durante varios años, criticó el costo de las entradas (aproximadamente 740 soles) y luego de burló de las ofertas que la organización hizo ya que ofrecieron una promoción de 4x1.

La reportera del programa de la 'Urraca' asistió a un evento del Miss Perú y no pudo evitar trolear a Jessica preguntándole sobre el cambio de lugar del certamen, además de los costos y la experiencia que los asistentes tendrán.

"¿Queríamos saber dónde se va a realizar el evento?", "Del Real Felipe a Plaza Grau, ¿por qué se prometió algo y no se cumplió?", "250 dólares, es bastante caro, ¿no?", fueron algunas de las inesperadas preguntas de la periodista a la Newton, quien no soportó y primero la cuestionó.

"Yo no sé si ustedes juegan a quien pierde la paciencia, pero sí es algo que a mí me sobra", dijo Jessica con mucha sobriedad y elegancia.

Respecto a la realización del evento, dejó en claro que está muy emocionada por ello y el domingo los asistentes serán sorprendidos con un magno evento.

"El evento se va a realizar en la Plaza Grau... Hemos estado en el Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa... yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver, me imagino que con mucha felicidad", expresó manteniendo una sonrisa en el rostro.