Johanna San Miguel revela su futuro tras 'Esto es guerra': "Regreso a mi pasión eterna"

En un anuncio inesperado, Johanna San Miguel ha optado por despedirse de su rol como conductora en 'Esto es guerra' (EEG), uno de los programas más emblemáticos de la televisión peruana. Su decisión ha impactado tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality, quienes se preguntan qué hará luego de su salida.

Tras dirigir 'Esto es guerra' durante 12 años, Johanna San Miguel reveló que la decisión de abandonar EEG fue tomada este año junto a su familia cercana. En una entrevista con 'Más Espectáculos', expresó sentir una profunda tristeza al dejar atrás un proyecto que ha dejado una huella indeleble en su trayectoria.

"Hay una profunda pena y tristeza, no sé cómo voy a hacer, se me hace difícil. Es una decisión que la tome este año... lo estuve pensando un par de meses y finalmente conversando con mi familia tomamos la decisión que era momento de hacer una para", detalló la 'Chata'.

La conductora de 'Esto es guerra' también compartió sus planes futuros, enfocados en su pasión por el teatro. Apartada de las cámaras y del agitado horario en Pachacámac, San Miguel tiene previsto regresar a las tablas con su unipersonal 'Queca en Ya siéntese señora'.

"Vuelvo a las tablas, mi pasión eterna. Sí, me voy al teatro, que es un espacio que hace tiempo no exploro como yo quiero. 'EEG' es un programa maravilloso, pero es intenso y super demandante. Si yo quiero hacer una temporada o una gira no podía dejar el programa... pero tengo una parte mía que le gusta el teatro, eso entre otras cosas", afirmó.