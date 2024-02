Chechito desata polémica al afirmar no conocer a Clavito y su Chela: "Respeta la trayectoria"

Una nueva controversia ha surgido en el mundo de la cumbia peruana, esta vez entre el cantante Chechito de Los Cómplices de la Cumbia y la agrupación Clavito y su Chela. La disputa se originó a raíz de las críticas de Clavito hacia los artistas que se dedican principalmente a hacer covers en lugar de crear música original.

En una entrevista con el canal de YouTube Los Coneros, Chechito respondió a las críticas de Robert Muñoz, el líder de Clavito y su Chela, afirmando que no lo conoce ni a sus canciones. Destacó que la mayoría de los cantantes hacen covers y que está trabajando en la producción de temas originales. Insistió en que se debe respetar la trayectoria ganada y evitar hablar mal sin motivo.

"No lo conozco, yo no tendría por qué hablar mal de él, ¿quién es? No tengo por qué juzgarlo si simplemente no lo conozco, la mayoría de los cantantes hace covers, estoy trabajando para poder sacar mis temas inéditos, lo único que estaría bien es aconsejar y no hablar mal. Se respeta el tema de la trayectoria cuando una persona se lo gana, yo te digo que no lo conozco, no sé si tiene temas que han pegado", indicó.