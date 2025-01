Josimar y sus duras palabras hacia la trayectoria de Yahaira Plasencia: "Para mí, la número 1 es Daniela Darcourt"

25/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Josimar Fidel ha encendido la polémica con sus recientes declaraciones sobre el panorama de la salsa en Perú. En una entrevista, descalificó a Yahaira Plasencia como referente del género, mientras destacó a Daniela Darcourt como la verdadera líder de la salsa en el país. Sus palabras han desatado controversia.

Josimar elogia a Daniela Darcourt

Durante una entrevista con el medio Expreso, Josimar Fidel llenó de elogios a Daniela Darcourt, destacándola como la representante más importante de la salsa peruana en la actualidad.

El cantante salsero subrayó los logros internacionales de Daniela Darcourt, especialmente su colaboración con Tito Nieves, un ícono de la salsa a nivel mundial, y su creciente popularidad en Colombia, donde su música ha logrado conquistar nuevos públicos y posicionarse como referente del género.

" Para mí, la número 1 es Daniela Darcourt , que está saliendo, se está apalancando bien con Tito Nieves. Sé que ha tocado en Colombia, nos hemos cruzado", señaló Josimar, destacando el esfuerzo y dedicación que, según él, han posicionado a Daniela Darcourt como una figura relevante en el género.

En contraste, al referirse a Yahaira Plasencia, Josimar fue más crítico, afirmando que aún está lejos de alcanzar un lugar importante en la salsa. "Yahaira, no lo sé; yo creo que no, no entra. Está trabajando para lograrlo, pero no, ella no entra ", expresó sin rodeos, dejando en claro su postura.

Josimar y su visión sobre la salsa en Perú

Además de sus comentarios sobre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, Josimar reflexionó sobre la situación de la salsa en el Perú. Según él, la industria del género aún no está consolidada, y se atribuyó un papel fundamental en los avances que se han logrado hasta ahora.

"No hay una industria de salsa. Lo que logré fue eso, que se tenga una industria. Se logró que las orquestas de salsa tengan un buen show, que inviertan en ellos mismos porque yo fui el único artista que cambió la salsa en Perú, así le duela a quien le duela ", afirmó el cantante.

Asimismo, Josimar destacó que, aunque no alteró el ritmo del género, sí revolucionó la forma en que los artistas presentan sus espectáculos, marcando un antes y un después en el "performance" de las orquestas de salsa peruanas.

Las declaraciones de Josimar Fidel no han pasado desapercibidas, generando intensos debates entre los seguidores del género. Mientras algunos respaldan su opinión sobre Daniela Darcourt, otros consideran sus comentarios sobre Yahaira Plasencia como innecesariamente duros.