Jossmery Toledo lanza dardo a Rosa Fuentes: "Tiene hijos, pero no familia"

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Jossmery Toledo vuelve a ser foco de la noticia por segunda vez en el día; ya en horas de la mañana había publicado un mensaje que parece ser una indirecta para todos sus detractores, pero en horas de la tarde al parecer decidió atacar directamente a la aún esposa del futbolista Paolo Hurtado.

La popular modelo tomó su cuenta de Instagram para publicar una historia que deja mucho a interpretación. "Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene en casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad" cita la historia de Instagram de Toledo.

Las internautas rápidamente comentaron sobre el curioso mensaje que dejó la expolicia, y es que muchos aseguran que la parte del texto donde dice "Hay gente que tiene hijos, pero no familia" estaría dirigida hacia la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes.

Jossmery Toledo lanza indirecta a Rosa Fuentes

Cómo se recuerda, Jossmery Toledo y Paolo Hurtado están en el ojo de la tormeta después que fueran ampayados nuevamente por las cámaras de los programas como "Amor y fuego y "Magaly TV la firme", pues el futbolista es un hombre casado, tiene dos hijos y su esposa está embarazada de su tercer retoño, y actualmente estaría llevando un embarazo de riesgo por todo el estrés producido.

Ethel Pozo explota contra Paolo Hurtado

Las conductoras de "América hoy", Ethel Pozo y Janet Barboza, tuvieron duras críticas hacia el futbolista del Cienciano, esto durante un espacio de su programa que dedicaron exclusivamente a comentar el sonado caso de infidelidad.

"En todo este tema hablamos de mujeres, de la calentura del hombre. ¿Pero y los niños?, ¿Y el dolor de una familia?, ¿Cómo se puede levantar alegría o algo que quieran llamar amor sobre las lágrimas de una madre y sobre un bebé en camino?" dijo Ethel Pozo, visiblemente molesta.

Además, lamentó que Paolo Hurtado no haya pensado en sus hijos, pues al parecer el exseleccionado tiene pensando seguir su relación extramatrimonial con la modelo Jossmery Toledo.

"Yo digo ¿no ama a sus hijos? Este hombre que es padre de familia ¿no ama a sus hijos para estar con la otra, a vista y paciencia? Qué puede estar pasando por su corazón y el cerebro del señor Hurtado" puntualizó.