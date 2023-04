Jossmery Toledo se pronuncia en redes sociales tras nuevo ampay con Paolo Hurtado

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo regresó al ojo de la tormenta tras protagonizar un nuevo ampay con Paolo Hurtado. La modelo peruana se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica situación que está viviendo.

El pronunciamiento de Jossmery Toledo

Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para compartir un corto, pero contundente mensaje tras ser criticada por estar junto a al futbolista y su familia en un club de Santa Eulalia, Chosica, el pasado fin de semana.

"No hables de lo que no sepas. No te metas en lo que no te importa. Y no juzgues lo que no viviste", fue la frase que Jossmery publicó.

El pronunciamiento de Jossmery Toledo

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado en un nuevo ampay

Los programas de espectáculos, "Amor y Fuego" y "Magaly Tv, La Firme", difundieron unas comprometedoras imágenes que involucran a Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

Las imágenes causaron polémica ya que Paolo Hurtado y la modelo se besaron frente a los familiares del futbolista.

¿Qué dijo la esposa de Paolo Hurtado?

Rosa Fuentes emitió un pronunciamiento y encendió las redes sociales. La aún esposa de Paolo Hurtado no fue ajena a las imágenes difundidas del segundo ampay del futbolista y la expolicía Jossmery Toledo.

"Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen", se lee en su cuenta de Facebook.

"Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé", añadió.

Paolo Hurtado amenazó a su esposa

Tras el anuncio de un segundo ampay y el pronunciamiento de su aún esposa, Paolo Hurtado arremetió contra ella y la amenazó.

"Que te duren esos relojes. Pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas. (...) ¿Quieres jugar sucio? Ok", se lee en las conversaciones.

"Ahora voy, así como hablas, le voy a decir a ella que salga hablar, ya te pelearás contra ella, pues. Ella va a salir hablar, ahora le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga hablar. Aquí yo no voy a quedar mal nada más. Quieres jugar sucio", añadió Hurtado.

Ante las amenazas de Paolo Hurtado, la abogada y vocera de Rosa Fuentes, Claudia Zumaeta, indicó que su patrocinada denunciarán al futbolista por violencia psicológica luego de conocerse los últimos mensajes en tono amenazante que le envió a su WhatsApp.