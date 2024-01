Julián Zucchi se defiende de críticas por celebrar su cumpleaños sin sus hijos: "Son lo más importante"

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi festejó sus 40 años en Argentina, lejos de sus hijos y su expareja Yiddá Eslava, generando gran polémica entre sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionarlo por "no celebrar su cumpleaños al lado de su familia", por lo cual, decidió responderles y dejarles un contundente mensaje.

Celebró sus 40 años en Argentina

El exchico reality compartió algunas imágenes en las que luce sin ropa, tomando una copa, mientras está embarrado por un cañón de espuma. En la descripción agradeció a su familia y el haber vuelto a su tierra natal para una fecha tan importante como su onomástico.

"Los 40 llegaron y con ellos, una celebración inolvidable en Argentina! El 29 de diciembre, rodeado de familia y amigos, festejé mi cumpleaños después de 10 años en Argentina. Un día especial organizado por mi madre y mi tía, con la colaboración de mis hermanas. Cada foto de este carrete es un tesoro de momentos felices y sorpresas. Aunque mis hijos, el corazón de mi vida, no pudieron estar presentes desde Perú, su amor cruzó fronteras y llenó mi día de significado", expresó en sus redes sociales.

Responde a las críticas

Tras dicha publicación, muchos de los internautas expresaron: "¿Hace 10 años que no celebraba? Me parece inmaduro que se estaba asfixiando con sus hijos y esposa", "parece que toda la familia ha esperado tanto que te separes... Que hacen fiesta por cada evento, y porque no lo hacían antes", por lo cual, el exparticipante de Combate decidió aclarar la situación y el principal motivo que lo llevó a no pasar al lado de sus dos retoños.

"Mis hijos son lo más importante (y lo aclaré en el post), están en Perú. Mi familia originaria está acá en Argentina. La idea siempre fue celebrar mis 40 años con mis hijos, pero en el medio los planes tuvieron que cambiar. Por eso, terminamos celebrando los 7 añitos de Tomás acá", escribió Zucchi en su cuenta de Instagram.

Julián Zucchi responde a sus detractores en redes sociales.

Yiddá explota en redes

Por su parte, Yiddá explotó y se mostró cansada de que le recuerden a su expareja. La actriz pidió en una de sus últimas historias de Instagram, que dejen de asociar su bienestar y felicidad personal con el padre de sus hijos, pues considera que si decidió hacer cambios fue por decisión propia.

"Mi bienestar me pertenece, por favor no lo asocien a Julián Zucchi, que nada tiene que ver, ni con mis malas manías ni con mis cambios positivos", expresó.

De esta manera, el argentino Julián Zucchi usó sus redes sociales para tratar de defenderse de las críticas que recibió por celebrar su cumpleaños sin Yiddá Eslava y sus hijos.