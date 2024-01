Yiddá Eslava explota y pide que no la asocien con Julián Zucchi: "Mi bienestar me pertenece"

01/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava está cansada que le recuerden a su expareja Julián Zucchi. La actriz pidió en una de sus últimas historias de Instagram, que dejen de asociar su bienestar y felicidad personal con el padre de sus hijos, pues considera que si decidió hacer cambios fue por decisión propia.

Todo empezó cuando la actriz publicó una recapitulación de lo que fue su vida en el año 2023. En ese momento, muchos de esos seguidores le empezaron a recordar a su expareja, por lo que la Yiddá se vio en la necesidad de hacer una aclaración mediante sus historias de Instagram.

"He publicado un video que a me hace mucho bien porque resume un año que ha sido súper importante en mi vida. Lleno de enseñanzas y lecciones; pero hay gente que comenzó a comentar asociándolo a Juli", empezó diciendo Yiddá.

En esa misma línea, comentó sobre el notorio cambio físico que ha tenido desde que se separó del padre de sus hijos. "Los cambios físicos inician siendo un cambio mental, tanto para bien como para mal. En mi caso yo estaba estancada", agregó.

Finalmente, recalcó que Julián no tiene que ver en sus decisiones personal en absoluto. "Mi bienestar me pertenece, por favor no lo asocien a Julián Zucchi, que nada tiene que ver, ni con mis malas manías ni con mis cambios positivos", escribió sobre el video.

¿Cómo celebró su cumpleaños Julián Zucchi?

A través de sus redes sociales, Julián compartió algunas imágenes en las que luce sin ropa, tomando una copa, mientras está embarrado por un cañón de espuma, En la descripción agradeció a su familia y el haber vuelto a su tierra natal para una fecha tan importante.

"Los 40 llegaron y con ellos, una celebración inolvidable en Argentina! El 29 de diciembre, rodeado de familia y amigos, festejé mi cumpleaños después de 10 años en Argentina. Un día especial organizado por mi madre y mi tía, con la colaboración de mis hermanas", expresó.

Lo más llamativo para todos sus seguidores, es que el actor no hizo mención su exesposa Yiddá Eslava, sin embargo, agradeció la gratitud de sus hijos, quienes no pudieron estar presente en su cumpleaños.

"Este cumpleaños no fue solo una fiesta, sino un reencuentro con mis raíces y el amor de los que estuvieron. ¡Bienvenidos los 40, listo para los nuevos comienzos y aventuras que esperan!". concluyó.

De esta forma, Julián Zucchi se encuentra feliz celebrando sus 40 años en Argentina, mientras que Yiddá Eslava tuvo que enfrentar a sus seguidores en Lima, asegurando que su bienestar no depende de su expareja.