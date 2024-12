Julián Zucchi DENUNCIA que no le dejan ver a sus hijos y lanza GRAVE acusación contra Yiddá

Julián Zucchi vuelve a sorprender a sus seguidores al expresar su frustración por estar alejados de sus menores hijos y denunciar que les prohíben verlos. Sin embargo, ello no sería la única seria acusación que lanzó en sus redes sociales, puesto que aseguró que Yiddá Eslava los "mantendría retenidos en casa".

Tras la polémica discusión que mantuvo hace unos días con su expareja, Yiddá Eslava, en plena vía pública y delante de sus "retoños", Julián ha tratado de pedir las disculpas del caso y explicar la situación que vive actualmente con la exchica reality.

A través de su comunidad en Instagram, el argentino se mostró destrozado y sumamente acongojado porque no puede estar cerca de sus hijos e incluso no le permitirían ni comunicarse con ellos por llamada telefónica.

"Hoy es un día triste, no sé cómo hacer para aceptar no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada. Tengo el corazón roto" , se lee en mensaje de Zucchi, generando que muchos de sus seguidores se solidaricen con su caso y deseen que pronto pueda llegar a un acuerdo con Yiddá por el bien de los pequeños.

Julián Zucchi triste por no poder ver a sus hijos.

Además, se animó a responder algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores y aclarar más la situación que ahora vive, especialmente por estar cerca una fecha muy esperada por todos: ¡Navidad! Esta festividad para muchos es un momento para celebrar en unión familiar.

Según lo relatado por Julián Zucchi, sus hijos no estarían saliendo de casa ni asistiendo a sus terapias habituales e incluso sus intentos por llamarlos han sido en vano, ya que no recibe respuesta alguna.