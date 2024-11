Julián Zucchi responde CRÍTICAS por besos con Melissa Paredes: "Aprendí a divertirme"

El exchico reality, Julián Zucchi no dudó en salir a responder las recientes críticas que recibe tras el impactante beso que le dio a Melissa Paredes, quien actualmente se encuentra casada con el bailarín Anthony Aranda. La respuesta del argentino fue clara y tajante.

Durante una reciente entrevista dada al programa 'Más Espectáculos', el actor argentino trató de calmar la polémica que se generó por las impactantes imágenes que circularon en redes sociales y que dejó entrever una posible crisis en la relación de la ex del 'Gato' Cuba.

Julián Zucchi señaló que el beso se dio como parte de la obra teatral 'El Divorcio' que protagoniza junto a la actriz peruana y aseguró que el bailarín, también conocido como el 'Activador' no tenía ningún problema con dicha escena, puesto que era todo de forma profesional. Asimismo, lamentó que se tergiversara la situación en vez de valorar la pieza teatral.

"No sé si me divierte, me río, pero no mucho. Mira, es una obra hermosa que hacemos y lo que se reduce a un beso... Creo que aprendí a divertirme con esto, aunque me apena que se pierda de vista lo importante de la obra", dijo la expareja de Yiddá Eslava.