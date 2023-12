Julián Zucchi no descarta futura reconciliación con Yiddá Eslava: "La vida da muchas vueltas"

Julián Zucchi vuelve a remecer la farándula nacional al no descartar la posibilidad de retomar su relación con Yiddá Eslava, la madre de sus dos pequeños niños.

Ambos personajes sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales su separación tras 11 años como pareja, remarcando que se daba en buenos términos sin descuidar el rol que tienen como padres.

"Una separación puede ser muy 'dolorosa y agresiva' o 'amistosa y respetuosa' y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja", se leía en la publicación hecha en Instagram el pasado mes de octubre.

En una entrevista a un programa de espectáculos, Julián respondió si consideraba que al terminar la etapa con alguien se deba guardar luto.

"Yo cuando empecé la relación con Yiddá era casi un niño, hoy soy un hombre y creo que cambié mis pensamientos. Antes yo creía que sí hay que mantener un luto, pero creo que no, hay que tener respeto, pero no sé si un luto", comentó el actor de 'Sí, mi amor'.

Además, a pesar de que ambos actores se defendieron de las críticas de personas que no creían en el fin de su relación, el exparticipante de 'Combate', dejó asombrado a más de uno al reconocer que no descarta retomar su romance con Eslava.

"La gente también me conoce, yo nunca respondo de una forma tan tajante, quizás antes cuando era más chico era la vida para mí blanco y negro. Hoy siento que la vida da muchas vueltas. No puedo decir que nunca en la vida volvería con Yiddá, no sé qué me depara el destino. Hoy estamos en una etapa nueva, redescubriendo, obviamente que una separación es una montaña rusa de emociones", expresó.