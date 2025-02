Junior Silva, el popular 'Pollo gordo', asegura que JAMÁS sería infiel porque le da flojera: "¡Nunca!"

Junior Silva tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde reveló algunos detalles poco conocidos de su vida personal. El actor, recordado por su papel de 'Pollo Gordo' en 'Al Fondo Hay Sitio', abordó el complejo tema de las infidelidades, asegurando que él nunca se ha atrevido a cometer esta falta debido a que le da flojera.

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón le consultó si acaso, en algún momento de su vida, había sido infiel. Con suma contundencia, Junior señaló que no y que jamás se atrevería a serlo, debido a que ha estado tanto tiempo soltero que ya hizo lo que le dio la gana.