Marina Gold revela que CONOCIDO FUTBOLISTA de la selección peruana le escribió: "Es medio turbio"

Marina Gold tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde brindó detalles de su carrera como actriz del cine para adultos. La influencer peruana no se guardó nada, y contó que su faceta en la industria triple X originó que reciba cientos de mensajes en redes sociales, en donde un conocido futbolista de la selección peruana también se animó a escribirle.

Marina Gold revela que futbolista de la selección le escribió

En el programa Contra el Tráfico, conducido por Ricardo Rondón, Marina reveló que muchas personas, entre fanáticos, empresarios y famosos, le escriben constantemente, a pesar de los comentarios que su carrera como actriz. Por ello, Rondón le preguntó si acaso, dentro de estos mensajes, alguna vez le escribió un futbolista.

Tímidamente, confirmó que sí , y que fue un conocido jugador de la 'blanquirroja'. No obstante, dejó en claro que nunca le contestó, porque siente dudas respecto a los motivos que él tendría para escribirle.

"Creo que algún futbolista, o de algún reality. Es del Perú, de la selección. Pero no contesté. Es que me da miedo cuando me escribe un famoso. Siento, ¿por qué me están escribiendo?, enfatizó Marina Gold, aunque no se animó a mencionar el nombre de dicho pelotero.

En esa línea, Rondón le preguntó si acaso le está empezando a gustar el futbol, por lo que, fiel a su estilo, Marina aceptó que sí, pero no por este mensaje en particular. Incluso, bromeó diciendo que está armando su equipo junto a sus amigos, pero reafirmó su postura respecto a esta negativa. "No me gusta contestar a famosos porque me da miedo. Siento que es medio turbio", reiteró.

Marina Gold y su experiencia con el 'Pelado de Brazzers'

En otro momento de su entrevista, Marina se refirió a la vez en que grabó con el famoso actor Johnny Sins, conocido popularmente como el 'Pelado de Brazzers'. De acuerdo a la actriz, él ha sido una de sus experiencias más destacadas en la industria del cine para adultos, al punto de que lo considera como uno de las más importantes figuras de este rubro.

"Es el más grande a nivel mundial. Uf, gigante", reveló a su estilo. Además, resaltó que soló grabó un único video junto a él, pero dicho material se volvió viral debido a la trascendencia que tiene Sins en distintas partes del mundo.

Fue así que la actriz del cine para adultos, Marina Gold, reveló que un jugador de la selección peruana de fútbol le escribió en redes sociales. Si bien no se animó a decir su nombre, aseguró que es uno de los más conocidos en el país.