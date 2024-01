Karla Tarazona revela que tuvo un romance en 2023, pero no funcionó: "Este 2024 ya no voy a intentar"

Rompió su silencio. Karla Tarazona confirmó que durante este año 2023 tuvo un romance con un galán de nombre desconocido, sin embargo, no funcionó y por eso ha decidido que este 2024 no buscará el amor. La última pareja de la conductora de televisión fue el empresario Rafael Fernández, con quién divorció en agosto del 2022.

Como se recuerda, la presentadora de 'Préndete' tuvo un tórrido romance con el empresario durante los años 2021 y 2022, pero repentinamente anunciaron su divorcio debido a diferencias irreconciliables. Después de eso, Karla no había sido vista con ningún pretendiente, pero en una reciente entrevista confirmó que sí.

"Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, sino seguiré con mi vida", declaró a Trome.

En otro momento de sus declaraciones, dejó entrever que a estas alturas de su vida ya no quiere a alguien que la ayude económicamente, sino que sea su compañero de vida. Recordemos que Karla además de ser conductora de TV, es locutora y tiene varios negocios mediante redes sociales.

"A mis 41 años considero que si una persona no te contribuye emocionalmente ni en nada... es mejor que siga su camino. No digo que me contribuyan económicamente porque yo no ando buscando alguien que mantenga a mis hijos o a mí, yo busco un compañero", concluyó.