Conductora de televisión se desmaya EN VIVO Y EN DIRECTO en pleno noticiero ¿Cuál fue el motivo?

La televisión mexicana vivió uno de sus momentos más insólitos, cuando en medio del noticiero 'Telediario' de la ciudad de Monterrey, la conductora de televisión, Pamela Villanueva, se desmayó en vivo y en directo. La mujer de prensa informó más tarde que se encuentra bien de salud y explicó más a profundidad de lo sucedido.

En videos que se han difundido ampliamente en redes sociales, se puede ver que Villanueva se encontraba de pie, presentando una noticia de su ciudad, cuando de repente empezó a perder el control de lo que decía, para luego desvanecerse frente a cámaras.

Rápidamente, la cámara la quitó del foco y ponchó a su compañera, quién reaccionó muy sorprendida ante el suceso. No obstante, supo sobrellevar la situación y continuó con el noticiero, mientras un camarógrafo de la producción auxilió a Pamela Villanueva.

Pocos minutos después de lo sucedido, la periodista utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para informar que se encontraba estable y se realizaría estudios, conforme se lo indicaron los médicos.

"Gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño. Me descompensé y me desvanecí, pero en ningún momento me desmayé ni estuve inconsciente. En el canal recibí atención rápida y oportuna y haré lo propio con los análisis que me solicitó el doctor. Por lo pronto a descansar y nos vemos mañana", explicó.