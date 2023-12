¿Reconciliación a la vista? Cuto Gudalupe no descarta volver con su esposa pese a infidelidad

Tal parece que Cuto Guadalupe aún cree en el amor. A pocos días de la Navidad, el exfutbolista reveló que tiene pensado retomar su relación con su aún esposa Charlene Castro, quien hace unos meses protagonizó un ampay de infidelidad.

En la más reciente edición de 'América Hoy', el futbolista histórico se enlazó para conversar con los conductores acerca de distintos temas de su vida, pero sobre todo del proceso de reconciliación en el que se encuentra con su esposa.

Según indicó el tío de Jefferson Farfán, el amor por su esposa aún no se ha ido, asegurando además que si regresa o no con ella, es un tema que le compete netamente a él.

"Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán", dijo en un primero momento.