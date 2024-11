La Uchulú anuncia nuevas cirugías y se prepara para cambiar su nombre en el DNI

La influencer peruana La Uchulú está decidida a continuar su proceso de transformación. En una reciente declaración, anunció que se someterá a nuevas cirugías para perfeccionar su figura y, además, iniciará el trámite legal para cambiar su nombre en el Documento de Identidad Nacional (DNI).

La influencer anunció que tomará medidas legales para cambiar su nombre oficial en su DNI. En un reciente live en sus redes sociales, La Uchulú explicó que está trabajando junto a su abogado para iniciar este trámite, el cual estima tomará casi un año.

Este cambio de nombre llega tras varios meses de proceso y una reciente operación de reasignación de sexo en Tailandia, la cual La Uchulú calificó como la mejor decisión de su vida.

Aunque aún se encuentra en proceso de recuperación, la influencer está feliz con los resultados obtenidos hasta el momento, lo que también la ha llevado a compartir detalles de sus próximos proyectos de transformación física.

A pesar de los constantes comentarios negativos que recibe en redes sociales, La Uchulú asegura que las críticas no la afectan y sigue firme en su propósito de ser la mejor versión de sí misma.

En muchas ocasiones, sus detractores han afirmado que no logrará convertirse en mujer, sin embargo, la influencer mantiene una actitud positiva ante estos comentarios.

En este mismo contexto, la madre de La Uchulú, doña Paquita, salió en defensa de su hija y destacó la importancia de no hacer caso a las críticas destructivas. "No le hacemos caso, lo único que miramos son las cosas buenas, para adelante y lo que sea para su futuro", señaló tajante.

Este apoyo incondicional por parte de su madre se ha convertido en una constante en la vida de La Uchulú, quien siempre ha mencionado que su familia ha sido fundamental en todo el proceso que está viviendo.

La Uchulú no solo ha hablado de su reciente operación, sino que también ha adelantado que tiene más procedimientos quirúrgicos planeados para completar su proceso de transformación física.

"Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura más pequeña, me aumentaré las pompas y caderas. Quiero estar más regia", refirió de manera coqueta a sus seguidores.