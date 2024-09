La Uchulú y su TAJANTE respuesta tras difusión de fotos de su pasado: "Sociedad hipócrita"

La influencer peruana conocida como 'La Uchulú' no dudó en responder a sus críticos en redes sociales tras difusión de fotos de su antigua apariencia y reciente operación de reasignación de sexo.

A través de su cuenta de Instagram, Etza Reátegui Wong, decidió salir al frente y 'parchar' a todos los que la cuestionan por su antigua apariencia como hombre tras percatarse que muchos comenzaron a difundir una imagen usada en su documento de identidad.

"Hay páginas que se han encargado de publicar toda mi información personal y privada. Ja,ja,ja mi país me sorprende cada día más. No voy a negar que en aquel entonces era guapo, churro, papasito, hermoso, lindo, hasta yo misma me tiraba ja, ja,ja", expresó 'La Uchulú' en un inicio, fiel a su estilo.