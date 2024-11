¡Lamentable! Actor de famosa serie televisiva revela que fue diagnosticado con cáncer

El mundo del entretenimiento se encuentra en shock tras la noticia de que un reconocido actor de la famosa serie 'Full House' fue diagnosticado de cáncer. En una entrevista en el programa 'People', la estrella televisiva de 65 años explicó que saber de ello fue como "una montaña rusa", ya que nunca imaginó enfrentar algo así.

Durante la entrevista, el actor Dave Coulier, recordado por dar vida al carismático tío Joey en 'Full House' reveló que en el mes de octubre fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3. Según contó, todo partió a raíz de una infección respiratoria que causó una hinchazón considerable en sus ganglios linfáticos.

Los médicos comenzaron a sospechar que algo no iba bien y procedieron a realizarle una serie de exámenes que culminaron en una biopsia y una tomografía computarizada. Tres días después, Coulier recibió una llamada que marcaría un antes y un después en su vida.

"Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin de células B y es muy agresivo'", relató el actor.