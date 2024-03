¡Lamentable! Angie Jibaja está sumergida en el 'Crack': "Tiene alucinaciones por el consumo"

Angie Jibaja ha vuelto a ser noticia desde la noche de ayer, después que un allegado a ella declare que la 'Chica de los tatuajes' tiene una fuerte adicción a la droga conocida como 'Crack', la cual le está produciendo fuertes alucinaciones que cada vez son peores e incontrolables.

No es la primera vez que Angie Jibaja está envuelta en este tipo de noticias, ya que a través de los años ha sido protagonista de titulares por verse envuelta en bochornosas situaciones donde se involucran drogas como cocaína, anfetaminas, marihuana, entre otros.

Niccolo Giannotti Benavides, el sujero que fue detenido junto a Angie Jibaja en un hotel el pasado 21 de febrero, se comunicó con la producción de 'Magaly TV: La Firme' para contar más detalles del complicado momento que la exactriz atraviesa.

Enseguida, contó que Angie tiene una adicción muy fuerte por las drogas y no puede dejar de consumir, por lo que en alguna oportunidad le dio dinero para que siga comprando crack.

"Llegó al punto en que ella quería seguir consumiendo y yo no iba aguantar pues seguir pagando su droga. Me hago responsable porque, no es que le compré la droga, pero sí le facilité el dinero", agregó Niccolo.