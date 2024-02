Angie Jibaja lo volvió a hacer: Esta es la razón por la que terminó nuevamente detenida en la comisaría

Angie Jibaja se encuentra nuevamente en medio de la polémica. Esta vez, la modelo fue protagonista de un tremendo escándalo que terminó por conducirla a la comisaría de Surquillo, donde permaneció varias horas detenida ¿Qué ocurrió?

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde se le ve a la popular 'Chica de los Tatuajes' junto a unos sujetos de dudosa reputación en plena calle, agachada, portando un pañuelo en la cabeza, lentes oscuros y un polo negro.

Además, llevaba en una mano un encendedor, mientras que en la otra sostenía un peculiar paquete. Posterior a ello, se para y desaparece de la escena en compañía de un hombre que la abraza con total confianza.

Toda esta situación se habría dado el último martes, 20 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana.

En otro momento del informe, se precisó que, antes de aparecer en la calle junto a estas personas, la ex de Jean Paul Santa María se dirigió, junto a un acompañante, a la casa de Víctor Zamora, sujeto al que denunció meses atrás por abuso sexual.

Al no obtener una respuesta positiva por parte de quien habría sido su expareja, la modelo se retira del lugar para posteriormente ingresar a un hotel con la persona que lo acompañaba.

Todo indica que la dueña del local habría llamado a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que pensó que Jibaja estaba siendo agredida por su acompañante.

La 'Urraca' tuvo acceso al parte policial de Angie Jibaja donde se certifica qué: "Ella dijo haber estado jugando de manos con su pareja y bromeando y que estaban exagerando las cosas".

Al respecto, ambos fueron llevados a la comisaría aunque al inicio el hombre que acompañaba a Angie puso resistencia.

Cabe precisar que, la 'Chinita' se defendió afirmando que los encargados del hotel donde se alojaron, llamaron a la PNP porque no salieron a la hora acordaba.

"No salimos a la hora, me quedé dormida y nada más. A la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso", indicó La Jibaja.