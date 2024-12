30/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más el mundo del entretenimiento se encuentra de luto. Una reconocida actriz estadounidense perdió la vida a sus 87 años tras una dura lucha contra el cáncer, según lo confirmado por su representante, Michael Gagliardo.

¿De qué falleció la conocida actriz de Broadway?

El mundo televisivo llora la partida de Linda Lavin, actriz y cantante ganadora de premios Tony y Globo de Oro, mejor conocida por protagonizar la comedia de CBS 'Alice' durante casi una década. Su representante informó que la artista falleció el domingo 29 de diciembre en Los Ángeles por complicaciones de su salud debido al cáncer de pulmón.

Su legado quedará marcado por sus habilidades escénicas que comenzaron en la década de 1960, en Nueva York, donde se sumó a producciones de Broadway, llegando a brillar con el musical 'It's a Bird... It's a Plane... It's Superman'.

Sin embargo, la popularidad internacional llegó gracias a su trabajo en la serie 'Alice Doesn't Live Here Anymore, en 1976. Por ello, su irremediable partida deja un gran vacío entre sus fanáticos y seres queridos, como su compañera de actuación, Patricia Heaton.

"Acabo de enterarme de que mi querida amiga Linda Lavin falleció. Fue algo totalmente inesperado, incluso a la edad de 87 años. Una verdadera amiga y una auténtica fuerza de la naturaleza", expresó la actriz estadounidense que formó parte de 'The Middle'.

I just heard the news that my dear friend Linda Lavin died . Totally unexpected, even at the age of 87. A true friend and a total force of nature. 💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/G64lXs1L7n — Patricia Heaton (@PatriciaHeaton) December 30, 2024

¿Quién fue Linda Lavin?

Linda Lavin nació en Portland en 1937. Su carrera profesional empezó a los cinco años como actriz infantil. En la década de los sesenta ya había trabajado en varias obras de Broadway cuando se casó con el actor Ron Leibman.

Gracias a su actuación en la serie 'Alice' donde interpretó a Alice Hyatt, una camarera cantante, Linda logró ser nominada al Emmy y ganar dos Globos de Oro. También interpretó la canción principal del programa, "There's a New Girl in Town".

Debutó en el cine en 1984 con el clásico 'The Muppets Take Manhattan'. Sin embargo, su primer amor siguió siendo el teatro en Broadway. En 1986, ganó el Tony por su actuación en 'Broadway Bound'.

Linda Lavin, passed away today. She was 87. pic.twitter.com/NhXbRpX3et — Tim Conway Jr Show (@ConwayShow) December 30, 2024

Trayectoria de Linda Lavin en televisión

Formó parte del elenco de 'The Doctors' en 1963, pero su carrera televisiva despegó en 1975, cuando tuvo un papel recurrente como detective en la comedia 'Barney Miller'.

En la década del 2010 participó en el cine con proyectos como 'A Short History of Decay' (2014) y 'Nancy Drew and the Hidden Staircase' (2019). En cuanto a las series estuvo en 'The Good Wife' y 'No Good Deed'.

Es así como a sus 87 años, Linda Lavin deja un legado y huella imborrable en las artes escénicas tras su fallecimiento por complicaciones relacionas al cáncer de pulmón que le fue detectado hace poco.