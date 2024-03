¡Lamentable! Sebastián Lizarzaburu fue operado de emergencia y estuvo en UCI ¿Qué le pasó?

Sebastián Lizarzaburu atraviesa por un momento complicado en su salud tras ser hospitalizado de emergencia en una clínica local, desde el último viernes 15 de marzo. El afamado 'Hombre Roca', luego de estar en observación, tuvo que ser operado en la mañana de este lunes 18.

Mediante sus redes sociales, el modelo contó que tuvo una fuerte infección en la zona dorsal de su cuerpo.

El exchico reality contó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente este lunes por la mañana, debido a una infección que presentó.

"Tengo un absceso, que es evidentemente una infección grande, en la zona del dorsal, casi axilar, que ha generado una celulitis. Está todo rojo. Se está expandiendo de una forma que puede comprometer músculo o nervio, o la caja torácica y puede chapar algún órgano . Eso me podía jugar demasiado en contra, literalmente me podía cag*** todo", detalló en Instagram antes de entrar a la sala de operaciones.

Asimismo, el padre de la hija de Andrea San Martín, detalló que se trataba de una cirugía bastante riesgosa por lo que tuvo que pasar por una serie de pruebas.

"El miedo del cirujano era que la celulitis se siga expandiendo y que el absceso no drene porque no era lo suficientemente líquido, sino sólido. Y habría que hacer un tajo muy grande y no solamente en la zona de la axila, sino también por aquí (por el pecho y la espalda)", precisó.