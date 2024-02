Laszlo Kovacs reafirma que el fútbol peruano es mediocre: "Más entretenido es el campeonato de barrio"

El actor Laszlo Kovacs vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en reiterar que no se retracta de sus últimas declaraciones sobre el fútbol peruano, afirmando que es mediocre y aburrido, donde se sobrevaloran a muchos jugadores en cada partido.

Días previos, el popular 'Tito' de AFHS, recomendó a todo aquel fanático de fútbol, que lo que debe hacer es dejar de ver la Liga peruana y enfocarse netamente en la inglesa o la española, alegando que, al ser el fútbol un deporte bello, los compatriotas deben nutrir su espíritu con cosas positivas y no con algo mediocre y corrupto.

A pesar de que recibió una ola de críticas por mostrarse indignado y hasta el odio que tiene hacia al balompié nacional, el actor volvió a reiterar su rotundo rechazo a ese deporte durante una entrevista a un medio local.

Incluso comparó el juego realizado por los clubes de fútbol nacional con los campeonatos o 'pichangas' que realizan las personas en sus respectivos barrios o en sus centros educativos, asegurando que ellos muestran un mejor nivel de juego que otros futbolistas profesionales.

"Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha películina, hay mucho teatro", confesó.

Además, aseguró que el fútbol peruano no tiene fluidez, además, no existe una infraestructura adecuada para ofrecer un buen espectáculo o algo de valor, comparando a los estadios como "un zoológico", donde ponen rejas para impedir algún accidente en cada partido.

"El juego es trabado, el fútbol no fluye, no es rápido, las condiciones no son las mejores. No estoy siguiendo la liga, pero lo poco que he visto, me parece un espectáculo que a mí no me gusta, puede emocionarte estar ahí en la tribuna, en el estadio. (...) Si lo que te gusta es ir al estadio, qué lindo sería algún día poder ir con tu familia, que no te pongan una reja como si estuvieras en el zoológico porque cualquier cosa podría pasar", comentó.