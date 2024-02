Laszlo Kovacs reveló el motivo por el que odia al fútbol peruano: "Colmaron mi indignación"

Laszlo Kovacs estuvo en el ojo de la tormenta los últimos días por sus fuertes comentarios criticando al fútbol peruano. El actor no solo reincidió en ello, sino que expresó su indignación y hasta odio al balompié nacional.

El intérprete de 'Tito' en Al Fondo Hay Sitio expresó en una entrevista con La República que además del fútbol, espera que se impulsen otros deportes en el país.

Kovacs tampoco se escondió, y recordó buenas épocas, donde incluso, asistía seguido al estadio a ver a Sporting Cristal. El artista relató que tiene memorables noches en la temporada 1997, cuando el celeste fue subcampeón de Copa Libertadores.

Además, precisó que los clubes no tienen visión deportiva a largo plazo, y que las decepciones constantes en el balompié nacional lo terminaron por hartar.

"En nuestro país, estos procesos no se continúan, un equipo sale campeón y de pronto lo que viene es empezar desde cero, un poco parecido con lo que pasa con los gobiernos, es como que se deshace todo lo avanzado, no hay una continuidad en el proceso. Tuve muchas decepciones y después dije: "El fútbol peruano me hace renegar"", añadió.

La publicación que realizó Kovacs y la que lo metió en una gran polémica se hizo luego de una grave balacera ocurrida en Santa Anita, donde cuatro menores de edad quedaron heridos por barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Sí, la verdad que fue una noticia que realmente me entristeció mucho, me indignó. No es la primera vez, es algo que se repite y es muy triste. Todos conocemos que esta red social, muchas veces, la gente la usa para criticar y en este caso me la agarré con la liga de fútbol nacional, un poco como exagerando quizás mi postura de que ya debería desaparecer", declaró.