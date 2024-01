"Le disparé todas las balas": Rafael Cardozo confesó haber matado a un hombre ¿Cuál fue el motivo?

En 2016, Rafael Cardozo dejó a todos perplejos al confesar un oscuro secreto en el set de 'El valor de la verdad'. Más allá de sus experiencias mediáticas y su relación paterna, el brasileño sorprendió al admitir que había matado a un hombre cuando tenía apenas 18 años. Esta revelación desató una conmoción y dejó a sus seguidores y al público en general buscando respuestas sobre este inesperado capítulo de su vida.

Rafael compartió detalles de sus inicios en el mundo mediático, ofreciendo una visión más completa de su vida antes del dramático suceso. Bajo la pregunta directa sobre si había matado a un hombre, afirmó que sí, detallando el trágico episodio.

Explicó que actuó en defensa propia cuando se vio amenazado por criminales durante un robo en su hogar en Brasil. La confrontación llevó a la muerte de uno de los delincuentes, marcando un antes y un después en la vida del chico reality.

Cardozo, entre lágrimas, relató los momentos de terror y desesperación que vivió aquella fatídica noche. La lucha por proteger a su familia lo llevó a enfrentarse a un delincuente armado, resultando en la fatalidad que cambiaría su vida para siempre.

A pesar de que su caso fue considerado como legítima defensa por las autoridades, Rafael Cardozo reveló que su vida estuvo en peligro después del incidente. Las amenazas de muerte por parte de los familiares del delincuente fallecido lo llevaron a tomar la decisión de dejar Brasil cuando tuvo la oportunidad de venir a Perú.