Leslie Shaw DESCARTA colaboración con Christian Cueva tras incursionar en la cumbia: "Hay niveles"

Christian Cueva sigue facturando junto a su actual pareja, Pamela Franco. Sin embargo, dicha situación parece no importarle mucho a artistas como Leslie Shaw, quien recientemente descartó juntarse con el futbolista para una colaboración musical.

Leslie Shaw de lejos con Christian Cueva

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', se compartió una entrevista en la que se le consulta a Leslie Shaw respecto a la reciente e inesperada incursión de Christian Cueva en el mundo de la cumbia.

Como es de conocimiento público, el futbolista habría puesto en stand by su carrera para cumplir su sueño de ser cantante y que mejor que al lado de Pamela Franco, su actual pareja y "amor de su vida".

Es así que, lejos de mostrarse emocionada por saber que acaba de nacer un nuevo artista en la industria musical peruana, Leslie optó por restarle todo tipo de importancia.

"Chévere (la canción de Christian Cueva)..A mí me da completamente igual", inició diciendo la rubia.

Pero eso no fue todo. Y es que la intérprete de "Hay Niveles", hizo mención a su pegajoso tema, descartando la posibilidad de juntarse con el popular 'Aladino' pese a que actualmente viene llenando las discotecas de distintos puntos del país con tan solo anunciar su presencia.

"No, no hay forma, hay niveles. (¿No va contigo?) No", dijo Shaw, dejando en claro que de ninguna manera se pararía en un escenario con el deportista,

Descarta colaboraciones con Pamela Franco

Debido a que Shaw descartó un junte con 'Cuevita', la misma reportera del magazine matutino le cuestionó sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con Pamela Franco.

No obstante, la rubia no tuvo ningún problema en asegurar que cuando la cumbiambera saque "temas inéditos", podría pensarlo, mientras tanto, no porque los covers no le generan regalías.

"Cuando haga temas inéditos, podría ser, pero creo que solo hace puros covers, y eso no me genera regalías", agregó.

De esta manera, la cantante Leslie Shaw descartó colaborar musicalmente con Christian Cueva, pese a que este acaba de incursionar en la cumbia, además de sacar su primer tema en compañía de su actual pareja, Pamela Franco.