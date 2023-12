Leslie Shaw destruye a Mario por decir que impulsó su carrera: "¿Por qué no se descubre él mismo?"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw y Mario Hart se han enviado varias indirectas mediante redes sociales durante las últimas semanas. En este contexto, el piloto dijo hace poco que fue él quien le recomendó a la rubia que incursione en el género urbano, por lo que Leslie se sintió ofendida y le respondió con todo.

Como se recuerda, hace unos días Mario fue invitado al canal de entrevistas de Carlos Vílchez y por primera vez, dijo sentirse cómodo para hablar del tema y aseguró que Leslie dejó el rock gracias a su recomendación.

"Esto es algo que no he comentado mucho con nadie porque siempre he evitado hablar mal de ella, siempre me he mantenido al margen, pero ya estamos en confianza", dijo Mario en un inicio.

En ese sentido, el esposo de Korina Rivadeneira contó que cuando conoció a Leslie, ella tenía la ilusión de dejar el modelaje para enfocarse netamente en su carrera musical, pero no tenía mucho apoyo porque estaba haciendo rock, un género musical que no tiene mucho impacto en el país.

"Ella hacía rock y yo siempre le decía: 'Leslie, el rock en el Perú es muy difícil'. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso", agregó.

Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

La rubia fue interceptada por las cámaras de 'Magaly Tv, la firme' y el reportero le preguntó sobre las declaraciones de su expareja. Ante esto, Leslie fiel a su estilo, le mandó algunos dardos.

"No entiendo ¿y por qué no se descubre a si mismo ? Uno para descubrir a alguien, tiene que estar arriba, para 'jamonearte', pero si tú no eres nadie... ¿Qué le digo, (Augusto Ferrando?, ¿A quién más ha descubierto?", dijo entre risas.

Asimismo, reveló que no fue Mario quien le recomendó dar un giro musical. "El que me dijo que me cambie fue 'Chiqui'. Yo estuve mucho tiempo terca con el rock,,,", agregó.

Finalmente, tras el comentario de Mario, quien afirmó que sentía pena porque Leslie no tenía shows al inicio de su carrera, la rubia le mandó una fuerte indirecta: "Pena da él por otras cosas, que no las puedo decir en televisión. Pobrecita Korina ja, ja, ja ".

Es así que, Mario Hart y Leslie Shaw se mantienen en una pelea pública y la última se debió a que el piloto dijo que había sido él quien impulsó la carrera de la rubia.