Leslie Shaw recibe respaldo de cantante de 'La Factoría': "Estoy segura que apoyará a sus compatriotas"

Leslie Shaw ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas, debido a que ha recibido múltiples críticas de figuras como Flavia Laos, Mayra Goñi y Emilio Jaime. Ante esto, Demphra, famosa cantante de 'La Factoría' le brindó su respaldo a la rubia y dejó abierta la posibilidad de hacer una colaboración musical.

Durante una de sus visitas a nuestro país, la intérprete de 'Perdóname' fue abordada por una periodista de un conocido medio local. La reportera le preguntó sobre el escándalo en el que Leslie Shaw ha estado envuelta durante las últimas semanas.

Ante esto, Demphra afirmó que los peruanos debemos esperar a que Leslie se posicione como artista y termine de crecer, incluso, dio un ejemplo de su experiencia como cantante.

"Cuando uno quiere hacer un dúo. Antes, yo he querido hacer dúo con otros artistas, pero todo depende de la disquera. Si está firmada con una disquera, a veces uno no puede tomar decisiones, tiene que consultarla primero. Quizá por eso ella no ha llegado a tocar a otros artistas", dijo en un inicio para El Popular.