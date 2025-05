¡Leslie Shaw sin filtros!: "Los viejitos ya se van a morir", contundente burla a Carlos Rincón

30/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista en el programa de YouTube Más vale solos, conducido por Carlos Carlín, Leslie Shaw volvió a ser el centro de la controversia por sus explosivas declaraciones.

La cantante no solo cuestionó el rol de los artistas mayores en la industria musical, sino que también desestimó su permanencia con una frase que ha sido calificada de insensible: "Los viejitos ya se van a morir".

Además, Shaw criticó duramente a varios espacios de la televisión peruana, reafirmando su desprecio por el medio y apuntando directamente contra el programa América Hoy, conducido por Ethel Pozo.

¿Qué dijo exactamente Leslie Shaw?

Durante su participación en el programa digital, Leslie Shaw fue contundente con su postura respecto a los músicos de generaciones anteriores. "Los viejitos antes hacían sus músicas solos.

Los viejitos ya se van a morir y la gente joven debe instruirse", declaró, en aparente alusión al compositor Carlos Rincón, con quien mantiene una disputa por los derechos del tema Hay niveles.

Esta declaración ha sido interpretada como una burla hacia Rincón, quien recientemente desmintió que Shaw fuera la autora del exitoso tema. La frase provocó una ola de críticas en redes sociales, donde se le acusa de faltar el respeto a los artistas que allanaron el camino para las nuevas generaciones.

¿Qué opinó sobre la televisión peruana?

Leslie no se guardó nada al hablar de los espacios televisivos a los que suele ser invitada. Expresó su malestar por participar en programas que, según ella, no aportan valor a su carrera y están llenos de "gente sin preparación".

"La televisión no me gusta, nunca me ha gustado. Si voy es porque alguien me está obligando o porque tengo que ir, pero si me das a elegir, yo prefiero no ir a televisión", dijo Shaw.

La cantante fue especialmente dura con el programa de Ethel Pozo:

"Cuando me invitan a canales que quedan lejísimos, donde hay pura bruta hablando, ¿para qué voy a ir? Maquillarme para estar ahí escuchando a pura cacatúa hablando huev... y media, no gracias, paso. Mucha vaina, ¿para qué? Un punto de rating creo que tienen, más gente me ve en mi TikTok", sentenció.

La polémica en torno a Leslie Shaw se intensificó tras conocerse que no es la autora original de la canción Hay niveles, como ella había dejado entrever, sino que el verdadero compositor es Carlos Rincón. Esta revelación encendió las redes sociales y deterioró aún más su imagen frente a otros músicos.

"La gente de Armonía 10 no quiere saber nada de ella. Aunque no estoy autorizada para dar detalles, parece que hubo un inconveniente entre los cantantes y la mánager de Leslie, lo que provocó el descontento de la dueña del grupo".

La actitud de Leslie Shaw, considerada por muchos como prepotente y despectiva, continúa generando rechazo tanto en la industria musical como en el público. Su estilo directo puede ser su sello, pero en esta ocasión parece estar pasándole factura.