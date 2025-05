Leslie Shaw arremete contra conductoras de 'América Hoy': "Pura cacatúa hablando hue... y media"

30/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw no se anda con medias tintas y dejó claro que la televisión peruana no es su lugar favorito. Tras expresar su rechazo a ciertos programas, dejó a más de uno boquiabierto, especialmente con sus comentarios sobre 'América Hoy' y sus conductoras.

Leslie Shaw arremete contra 'América Hoy'

En una entrevista bastante relajada en un canal de YouTube, Leslie Shaw se soltó la lengua y confesó que la tele nunca fue lo suyo. "La televisión no me gusta, nunca me ha gustado. Si voy es porque alguien me está obligando o porque tengo que ir, pero si me das a elegir, yo prefiero no ir a televisión", comentó sin pelos en la lengua.

Sin embargo, puso una excepción clara que sorprendió a varios: el programa de Magaly Medina. Según Leslie Shaw, con 'la Urraca' sí se divierte porque es "igual de burlona" que ella y, además, el set queda cerquita a su casa.

Pero la crítica más fuerte la dirigió contra 'América Hoy', al que calificó con una sinceridad brutal.

"Cuando me invitan a canales que quedan lejísimos, donde hay pura bruta hablando, ¿para qué voy a ir? Maquillarme para estar ahí escuchando a pura cacatúa hablando huev... y media, no gracias, paso. Mucha vaina, ¿para qué? Un punto (de rating) creo que tienen, más gente me ve en mi TikTok", expresó la cantante.

Conductoras de 'AH' destruyen a Leslie Shaw

Hace algunos días, Ethel Pozo lanzó duras críticas contra Leslie Shaw luego de que parte de su equipo de seguridad agrediera a una reportera de su programa. "Es un hombre agrediendo a una mujer, eso es deplorable... el señor que ven ahí empuja a Verónica, que es madre, periodista y mujer, y no tiene por qué hacer eso".

Ethel Pozo también recordó que siempre han apoyado la carrera de la cantante desde su programa y productora, y lamentó la actitud que tuvo en esta ocasión. "No se entiende este comportamiento cuando la reportera solo estaba cumpliendo su labor", agregó con firmeza.

Por otro lado, Janet Barboza no se guardó nada para criticar a Leslie Shaw, sobre todo porque la cantante se burló tras el incidente. "Te me caíste. ¿Cómo es posible? Subes a tu camioneta y te ríes de la agresión. Sabemos que el camarógrafo Carlitos también fue agredido", señaló con molestia.

Leslie Shaw no se guardó nada y soltó que "prefiere no ir a televisión", a menos que se trate del programa de Magaly Medina, con quien se mata de risa. Pero ahí no quedó todo, porque también aprovechó para tirarle dardos a las conductoras de 'América Hoy'.