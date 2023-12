(VIDEO) ¡Terminó en emergencia! Leslie Shaw sufre aparatosa caída y asegura que fue por "mala vibra" de sus haters

La cantante Leslie Shaw grabó el preciso momento de una aparatosa caída en su domicilio al bailar 'pole dance'. La peruana terminó en emergencias y aseguró que esto se debe a la "mala vibra" de sus detractores.

En las últimas semanas, Leslie Shaw ha sido polémica al enfrentarse de manera televisiva con muchos artistas de la farándula. Mario Hart, Handa, Emilio Jaime, Micheille Soifer, fueron algunos de esos personajes.

Por dichas controversias, la intérprete de 'La Faldita' ha recibido bastante comentarios, entre positivos y negativos. Sin embargo, un hecho reciente ha provocado que Leslie le eche la culpa a dichos haters.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la pareja de 'El Prefe' mostró el preciso instante en que empieza a bailar una coreografía de 'pole dance', actividad que ella practica desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, los tornillos del tubo se desprendieron provocando que la rubia caiga al suelo, se golpee el brazo y hombro derecho y termine gritando por auxilio y por el dolor que sentía en ese momento.

Según lo que escribió la intérprete de 'Fin de Semana', al día siguiente tenía una importante grabación para un videoclip. Por ello, tuvo que dirigirse a emergencia para que la puedan atender y tratar de la manera más rápida posible.

"Lo que más me preocupaba es que solo en unas horas, al día siguiente, debía grabar uno de los videoclips más ambiciosos de toda mi carrera. Pasé por emergencia y felizmente no es nada grave. Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabé mi videoclip sin problemas, yo soy más fuerte que su envidia", agregó.