Lita Pezo y su mensaje tras liderar la 'Competencia Internacional' en Viña del Mar: "Vamos a seguir dando el corazón"

Lita Pezo sorprendió a todos con su talento, logrando liderar la categoría 'Competencia Internacional' con 6.1 puntos en su primera presentación en Viña del Mar, el 26 de febrero. Tras saber los resultados, la joven cantante peruana no dudó en dedicar un mensaje a todas las personas que le brindaron su apoyo incondicional y votaron por ella.

¡Agradecida con el apoyo!

Tras bastidores y visiblemente emocionada y conmovida por saber que se encuentra liderando el evento musical internacional, Lita señaló que seguirá buscando la forma de superarse y demostrar un mejor performance en su próxima presentación este 28 de febrero que le permita conseguir la ansiada 'Gaviota de plata'.

"Ha sido la primera noche, ya soltamos los nervios, la ansiedad del primer día y sé que se puede dar mucho más. Agradezco el cariño y el apoyo que me han dado, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir dando el corazón. Nos queda una fecha más, seguimos en competencia", expresó la artista iqueteña.

En otro momento, compartió sus sentimientos y reaccionó al respaldo del público y sus colegas que se comunicaron con ella previo a subirse al escenario y deleitar a todo el público con su tema 'Luchadora'.

"Seguimos en carrera, vamos a seguir aprendiendo, a seguir dando el corazón en el escenario. Quiero llorar, pero no lo voy a hacer porque después se hace un nudo en la garganta y no se puede cantar. Gracias a mis compañeros, a mis compañeros del arte que me han escrito, que han compartido mis historias, gracias a todos de corazón por darse ese tiempo y por su apoyo sincero. ¡Arriba Perú!", dijo tras resaltar que dará su mayor esfuerzo para dejar en alto el nombre del Perú.

Lidera en Viña del Mar

Lita Pezo subió al escenario para interpretar su tema musical 'Luchadora', con una gran pasión, explosión de talento y una gran entrega en la Quinta Vergara, envolviendo al público en una ola de emociones, quienes no dudaron en aplaudirla y ovacionarla al término de su presentación.

La canción, que le permitió conseguir 6.8 puntos, cuenta difíciles pasajes de su vida, pero que a pesar de ello, supo salir adelante, superando así cualquier obstáculo. Además, dejó en claro que su canción no es solo una lucha personal, sino también un homenaje todas las mujeres que batallan día a día por alcanzar sus sueños y nunca se dan por vencidas.

¿Cómo votar por Lita Pezo?

Nuestra compatriota buscará deleitar nuevamente a todos con su voz en una segunda gala que se llevará a cabo este miércoles 28 de febrero. Sigue estos tres pasos para votar por Lita Pezo.

1. Descarga la aplicación gratuita "Claro Viña 2024" en Android y iOS.

2. Abre el aplicativo y dirígete a la sección de votar.

3. Elije a LITA PEZO y ¡listo!

De esta manera, la joven cantante iqueteña Lita Pezo se mostró agradecida con todos por apoyarla en su debut en el escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar 2024, y reveló que continuará trabajando para convencer nuevamente al jurado con su talento y traer una estatuilla al Perú.