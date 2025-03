Macarena Vélez confiesa que Alejandra Baigorria sabía de sus peleas con Said Palao: "Ella me decía cosas"

Macarena Vélez se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad y reveló cómo era su relación con Alejandra Baigorria antes de que iniciara una relación con su expareja, Said Palao. Según la modelo, solía contarle detalles bastante íntimos de su romance con el chico reality.

Macarena Vélez no dudó en romper su silencio para llevarse la cuantiosa suma de dinero que ofrecía 'El Valor de la Verdad'. En ese sentido, fue consultada por su "amistad" con Alejandra Baigorria, quien ahora está a punto de casarse con Said Palao, su expareja durante su estadía en el programa 'Combate'.

"¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?", fue la pregunta que el conductor le hizo a la popular 'Mujer Increíble. En respuesta, Maca aseguró que la empresaria se había convertido en su confidente debido a que frecuentemente le contaba sobre sus peleas con el 'Samurai'.

Si bien en un momento consideró a la 'Gringa de Gamarra' como una persona bastante cercana, jamás imaginó que terminaría rompiendo los famosos "códigos de amistad" al iniciar un romance con Said, sobre todo porque solía darle consejos para solucionar sus problemas.

"Yo la conozco desde que entré a Combate, ella estaba en otra relación, yo también, en una época yo venía con algunos pleitos y peleas y tal, se los he comentado y ella me daba su posición y consejos. ¿Qué te puedo decir? En ese momento con que te pones a pensar bastante (en quién confías) (...) Ella me decía cosas", contó.