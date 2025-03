Macarena Vélez regaló cadena de S/8 mil a Said Palao y su actual novio reacciona: "A mí me dio su corazón"

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez sorprendió a todos al revelar en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) que durante su relación con Said Palao no dudó en regalarle una costosa cadena de oro por su cumpleaños. Su actual pareja, Juan Ichazo no dudó en bromear al respecto.

Macarena Vélez y su costoso regalo a Said Palao

Macarena Vélez fue la tercera invitada del programa 'EVDLV' y llegó al set acompañada de su madre Milagros Montoya, su actual pareja Juan Ichazo y su amigo Giancarlo Cossio. La modelo se presentó decidida a responder a todas las preguntas sobre su vida.

Como era de esperarse, cada interrogante generó gran revuelo en la farándula local, especialmente, una de ellas al estar vinculada a su expareja Said Palao y quien actualmente está en una relación con Alejandra Baigorria e incluso a punto de casarse.

"¿Le regalaste a Said una cadena de S/8 mil?", fue la pregunta a la cual Macarena Vélez respondió con un contundente "Sí", remarcando que era verdad que tuvo un detalle muy costoso hacia el chico reality, quien en ese entonces era su pareja.

La modelo ahondó más con los detalles sobre el tema, indicando que el regalo se lo dio por el cumpleaños de Said, ya que previo a ello, le consultó qué le gustaría recibir y el chico reality dijo "una cadena de oro".

¿Said Palao también le regaló una cadena de oro a Macarena?

En aquel entonces, a Macarena le pareció un detalle normal que le podía dar a su pareja, con quien llevaba casi cuatro años de relación, por lo cual no dudó en escoger ella misma la forma del dije y la calidad del regalo.

"En uno de sus cumpleaños, le pregunté que le gustaría y me dijo: quiero una cadena de oro. En ese momento estábamos bien y le di su regalo", expresó la modelo entre risas.

Seguidamente, la exchica reality reveló en el temido 'sillón rojo' que cuando llegó el día de su cumpleaños, Said Palao también le hizo la misma pregunta para saber qué le gustaría recibir como regalo. Vélez le señaló que también estaba interesada en una cadena.

"Le dije, o sea, también quiero una cadena de oro. Yo elegí el dije todo, era una de corazón con alas de ángel", detalló, resaltando que luego de su ruptura con Said siguió usando el regalo sin mala intención ni ánimos de arruinar su relación con Alejandra Baigorria, sino porque en verdad le gustaba la cadena.

Pareja de Macarena Vélez y su insólita reacción

Al escuchar las revelaciones de su pareja sobre el costoso regalo que le dio a su ex, Juan Ichazo no dudó en bromear y lanzar una inesperada respuesta al ser consultado si Macarena Vélez también tuvo un detalle de alto valor hacia él.

"A mí me regaló su corazón" , sostuvo la actual pareja de Macarena, generando risas en el set y demostrando complicidad en su relación, que también ha generado polémica en las últimas semanas.

De esta manera, Macarena Vélez sorprendió a todos sus seguidores al revelar en 'EVDLV' que no dudó en regalarle una cadena de oro valorizada en S/8 mil a su entonces pareja Said Palao.