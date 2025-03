Macarena Vélez revela que la sacaron de 'Combate' por su físico: "Van a entrar chicas con mejores cuerpos"

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez abrió su corazón en 'El valor de la verdad' y contó detalles desconocidos sobre su salida de 'Combate'. La influencer reveló que, a pesar de haber sido una de las mejores competidoras, la producción decidió no contar más con ella por su apariencia física.

Macarena Vélez y su salida de 'Combate'

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Macarena Vélez contó que desde su adolescencia tuvo que lidiar con los comentarios negativos de su madre sobre su físico. Aunque esto solo ocurría en el ámbito familiar, la modelo se llevó una gran sorpresa al descubrir que en 'Combate' también cuestionaban su apariencia.

"Siempre demostré que era buena en las competencias, gané cuatro veces el título a 'mejor competidora', pero la única manera que tuvieron de sacarme fue por mi físico ", reveló.

La exchica reality explicó que, pese a haber firmado contrato por seis meses más, los productores del programa le informaron que no sería parte de la siguiente temporada porque no cumplía con ciertos estándares de imagen.

"Me llaman al estudio de televisión y me dicen: 'Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos '", recordó.

Entre lágrimas, relató el motivo que le dieron. "Me dijeron: ' Maca, esta temporada van a entrar chicas con mejores cuerpos y yo te dije que necesitaba que bajes 4 o 5 kilos , porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar'", agregó.

Después de este episodio, Macarena Vélez no volvió a pisar el set de 'Combate', a pesar de haber sido una de las mejores competidoras de la historia del reality. "No estuve en esa temporada y no volví más ", expresó con tristeza.

Macarena Vélez gana S/25.000 en 'EVDLV'

A pesar de las preguntas incómodas, Macarena Vélez respondió con sinceridad en 'El valor de la verdad' y llegó hasta la pregunta 20, ganando S/25.000.

Sin embargo, una interrogante quedó sin respuesta cuando su amigo Giancarlo presionó el botón rojo para detenerla. Su participación reveló aspectos desconocidos de su vida y generó diversas reacciones entre los televidentes.

