Macarena Vélez confiesa que Paolo Guerrero la invitó a salir, pero ella lo rechazó: "No confío"

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez volvió a sacudir el mundo del espectáculo al confesar en 'El valor de la verdad' que Paolo Guerrero la contactó por Facebook para invitarla a salir, pero ella reaccionó con desconfianza y lo confrontó. La influencer aseguró que no creyó que realmente se tratara del 'Depredador' y decidió rechazar la invitación.

¿Paolo Guerrero intentó salir con Macarena Vélez?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez sorprendió al responder afirmativamente cuando le preguntaron si Paolo Guerrero la había invitado a salir. Sin embargo, dejó en claro que nunca confió en la autenticidad del mensaje, pues la invitación llegó a través de Facebook.

"Me acuerdo de que en Facebook vi un mensaje que decía: 'Hola, qué tal, ¿Cómo estás?'", relató la modelo.

Desde el primer momento, el mensaje le pareció extraño y despertó sus sospechas. La falta de confianza en la veracidad de la cuenta la llevó a confrontar a quien le escribió.

Según narró la influencer, el supuesto Paolo Guerrero insistió en que le gustaría conocerla y salir con ella. Sin embargo, su intuición le indicó que algo no estaba bien. " No creo que eres Paolo , creo que me estás mintiendo y en verdad prefiero no seguir conversando", recordó haber respondido en ese momento.

Macarena Vélez reafirmó su incredulidad ante la situación y destacó que, al no estar segura de la identidad de la persona detrás del mensaje, prefirió rechazar la invitación.

¿Macarena Vélez tuvo un 'affaire' con Hugo García?

Hugo García debutó en la televisión peruana en 2014 con su participación en 'Combate'. En aquel entonces, los rumores lo vinculaban con Macarena Vélez, pero no fue hasta el domingo 23 de marzo, en 'El valor de la verdad', que la 'Mujer increíble' confirmó que sí tuvo un acercamiento con el modelo.

Según reveló la influencer, la producción del reality intentó crear un romance entre ellos, pero lo que comenzó como un show terminó traspasando la pantalla.

"Así comenzó todo, querían armar algo entre nosotros para el programa, pero luego sí, salimos fuera de cámaras en algunas oportunidades. No se dio para más, y nada", confesó Macarena Vélez, dejando entrever que la química fue real, pero no lo suficiente como para consolidar una relación.

Macarena Vélez no se guardó nada y contó detalles inéditos sobre su breve historia con Hugo García. La exchica reality aseguró que compartieron momentos especiales juntos, pero la relación nunca terminó de despegar.

"Todo comenzó como parte del show, pero después sí salimos. Hacíamos cosas juntos, entrenábamos bastante... fue corto, muy corto", relató.

Las confesiones de Macarena Vélez en 'El valor de la verdad' dejaron al descubierto dos episodios desconocidos en su vida sentimental. Por un lado, el inesperado mensaje de Paolo Guerrero que la hizo dudar de su autenticidad, y por otro, su breve historia con Hugo García, que comenzó como un show en 'Combate' pero trascendió las cámaras.