¡Madre honesta! Susy Díaz opinó sobre participación de Florcita Polo en Miss Mundo Latina: "Que se friegue"

La controvertida Susy Díaz causó revuelo con sus últimas declaraciones. La excongresista y madre de Florcita Polo comentó sobre la participación de su hija en el certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú 2024, sorprendiendo con su honestidad y particular sentido del humor. ¿Qué fue lo que dijo?

Durante la más reciente edición de América Hoy, el magazine se contactó con la intérprete de 'Vive la vida', a fin de conocer su postura frente a la incursión de su retoño en el mundo de las pasarelas. Con mucha franqueza, la exvedette dejó entrever que Flor podría tener algunos inconvenientes, sorprendiendo con una contundente respuesta.

"No sé, ella es la que ha aceptado estar en ese concurso, que se friegue ella sola, yo no me friego", respondió 'Chuchi' fiel a su estilo.