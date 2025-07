¿Gianluca Lapadula se divorcia? Familia del jugador rompe su silencio tras declaraciones de Macarena Gastaldo

11/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Macarena Gastaldo en el programa El valor de la verdad generaron una ola de comentarios y rumores en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial entre Gianluca Lapadula y su esposa Alessia Macrí. Sin embargo, la familia del futbolista salió al frente para dejar las cosas claras.

Macarena Gastaldo y su affaire con Lapadula

La presencia de Macarena Gastaldo en el sillón rojo de El valor de la verdad no pasó desapercibida. Desde que se lanzó el adelanto del programa, las redes explotaron.

La modelo argentina dejó entrever que tuvo una cercanía con figuras de la selección peruana, y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Gianluca Lapadula.

Cuando Beto Ortiz le preguntó si alguna vez el futbolista la besó, la respuesta de Macarena Gastaldo fue directa y encendió la polémica: "Me gustaba muchísimo. (Sin mascarita), sí. Apágame la luz, déjame a mí no ser la muda. Me gusta bailar cachondo, un reggaetón 20 uñas".

Esa frase bastó para que los internautas empezaran a hablar de una supuesta infidelidad del jugador con su esposa y madre de sus hijos, Alessia Macrí. En medio del revuelo mediático, incluso se comenzó a cuestionar la estabilidad familiar de Gianluca Lapadula.

¿Crisis en el matrimonio de Gianluca Lapadula?

Con la especulación fuera de control, el programa América Hoy buscó una respuesta desde el entorno directo del futbolista. Brigitte Román, prima de Gianluca Lapadula, buscó zanjar los rumores que apuntaban a una crisis matrimonial.

"Nosotros no nos valemos de nada de lo que puedan decir terceras personas. Para nosotros lo más importante es que prevalezca la familia y eso es todo", afirmó Brigitte Román, dejando claro que, más allá de lo que se diga en la televisión o en redes, la familia está unida.

Además, recordó que no es la primera vez que Gianluca Lapadula es blanco de rumores y chismes: "Han dicho tantas cosas a lo largo del tiempo, él también fue relacionado con otras personas, pero realmente no hay nada relevante que opinar".

Incluso se refirió directamente a la repercusión mediática que ha tenido el tema desde que se lanzó el adelanto del programa de Beto Ortiz: "Seguramente. Sabemos que muchas personas pueden poner en la boca muchísimas cosas y realmente no nos interesa".

Y ante la pregunta que muchos se hacían sobre la situación entre Gianluca Lapadula y Alessia Macrí, fue clara: "Todo está muy bien, todo está perfecto".

Hasta el momento, Gianluca Lapadula no ha ofrecido declaraciones públicas sobre su supuesta separación ni sobre los comentarios de Macarena Gastaldo. Sin embargo, la postura de su familia busca poner fin a las especulaciones en torno a un posible divorcio, asegurando que todo está bien en la relación del futbolista con su esposa.