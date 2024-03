Magaly cuestiona a Daylin por elegir a Mauricio Diez Canseco como padre de su hijo: "¿Y si no fuera empresario?"

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en cuestionar el embarazo de Daylin Curbelo, preguntándose si es que hubiera tomado la decisión de darle un hijo a Mauricio Diez Canseco de saber que él no es un hombre con dinero y dueño de una famosa cadena de restaurantes.

¡Se fue con todo!

La cantante Daylin Curbelo reveló que decidió dar el siguiente paso y quedar embarazada del empresario 'Brad Pizza', ya que lo consideraba como el padre ideal, que siempre podrá contar con él en todo el proceso, con lo cual causó gran controversia en los medios y la popular 'Urraca' no pudo evitar hablar al respecto en la última edición de su programa 'Magaly TV: La Firme'.

Magaly le recordó a la artista cubana que Mauricio Diez Canseco ya tiene seis hijos y le increpó que reconsidere sus planes de ser madre, ya que podría ser "un padre ausente" y que aún no le pide la mano para poder unir sus vidas para siempre en el altar. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue lanzarle la interrogante de si hubiera elegido al empresario si es que fuera un hombre humilde, sin recursos económicos como para mantener una familia.

"Ella cantaba en los locales de él, de 'Rustica'. Y de pronto se unen porque ella dice que él es su padre ideal. Pero qué raro que haya buscado a Diez Canseco. Porque si tú quieres ser mamá, vas a un banco de semen o le pides a alguna persona con la que tienes cierto grado de amistad o admiración, o es muy cercana a ti. Pero precisamente a Mauricio", exclamó Medina.

Cuestiona su amor

Además, Magaly, fiel a su estilo, dudó del amor que se profesa la pareja ante las cámaras como la escena que protagonizaron dándose un beso mientras anunciaban la creación de una nueva vida a través de fertilización in vitro. La conductora de televisión calificó su relación como una "treta publicitaria".

"No sé si creer que el beso es verdad, si es para las cámaras o una estrategia publicitaria. Me resulta tan raro, no porque ella dice que es su sueño ser mamá, perfectamente comprensible. Pero, ¿por qué tu sueño implica que el padre sea precisamente Mauricio Díaz Canseco? ¿Por qué no puede ser, como dice Macarena Gastaldo, un hombre con buen corazón, sin importar su situación financiera? ¿Ósea, lo escogiste bien?", remarcó.

¿Rechaza llegar al altar?

La pareja se mostró muy emocionada al compartir detalles de su dulce espera; sin embargo, si muchos pensaron que, por esta razón, contraerían nupcias, pues se equivocaron. La cantante se mostró desinteresada con la idea de casarse con el popular 'Brad Pizza'.

Todo ocurrió cuando el empresario aseguró que apenas le salga el divorcio, de su último matrimonio, le pediría la mano a su pareja, sin imaginar la respuesta que obtendría de la cantante.

"Mi divorcio ya está oficializado, está en trámite. Y claro, con ella será mi último matrimonio", aseguró el empresario. "Ya mucho, además, los matrimonios son por gusto", sentenció la cantante con total seguridad.

No obstante, Curbelo expresó su felicidad al contar que por fin cumplirá su sueño de convertirse en madre: "Estoy feliz porque voy a cumplir mi sueño, el que tiene creo toda mujer. Siempre me han preguntado sobre ese tema y he querido ser mamá, creo que es el momento. Con mi papi (Mauricio) siempre ha estado y estará en mi vida", comentó la cubana.

De esta manera, ante el anuncio de que pronto serán padres Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco, Magaly Medina no dudó en cuestionar a la cantante si es que habría tomado la decisión de estar en la dulce espera si es que Brad Pizza no fuera un hombre con mucho dinero, y solo estaría con él por el amor que tanto demuestran ante las cámaras.