Daylin Curbelo desmiente a Lisandra Lizama y asegura no recibir mensualidad de Mauricio Diez Canseco

La cantante cubana Daylin Curbelo desmintió recibir dinero mensualmente por parte de su exesposo Mauricio Diez Canseco, esto debido a las acusaciones de la aún esposa del 'Pizzero', Lisandra Lizama.

Durante una entrevista a un medio local, la cantante aseguró que lo que dijo Lizama es totalmente falso.

''Lo que ha dicho es totalmente falso, no sé de dónde ha sacado eso. Yo trabajo para 'Rústica' y obviamente que no voy a trabajar gratis, al igual que trabajo para muchas empresas o discotecas'', aseguró al medio.

Además de ello, señaló que no recibe ningún tipo de paga mensual por parte de su exesposo y cree que Lisandra Lizama busca colgarse de ella.

''Me pagan por mi trabajo, pero no recibo ninguna mensualidad de él. No sé por qué ha dicho eso, creo que se ha confundido. Yo trabajo con Rústica y para Rústica, pero nada más", precisó la cubana.