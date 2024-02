Magaly destruye a Mávila Huertas por apoyar a Guerrero: "La única sobona en este canal"

En los primeros minutos de su programa, la polémica conductora Magaly Medina generó revuelo al abordar el tema de Paolo Guerrero y su intento de rescindir su contrato con el club César Vallejo. No solo tildó al futbolista de 'caprichoso', sino que también cuestionó la postura de su colega Mávila Huertas por expresar su apoyo hacia el 'Depreador' en esta controversia.

Magaly no escatimó en críticas hacia su compañera de canal, Mávila, por su postura de apoyo hacia Paolo. En un tono contundente, Medina cuestionó la presencia de Huertas en el canal, señalando su fanatismo por el futbolista y sugiriendo una posible predisposición a favor de Guerrero en sus acciones periodísticas.

"He escuchado hablar a una sola sobona del caso, la única, y está en mi canal: Mávila Huertas. No sé qué hace una fan de Guerrero en este canal. No lo sé, porque ese señor le hizo perder mucho dinero a este canal cuando alguna vez me mandó a prisión, mucho dinero", exclamó Magaly Medina.