Magaly EXPLOTA contra Christian Cueva por minimizar a Pamela López: "Trinchudo, desgraciado y cínico"

Christian Cueva ha vuelto ha estado en el ojo de la tormenta después de sus polémicas declaraciones en 'América Hoy', donde mucho indican que dejó entrever que podría volver a serle infiel a su esposa Pamela López. Ante esto, Magaly Medina criticó duramente al futbolista y mostró su indignación.

En la más reciente edición de su programa, la 'Urraca' se tomó varios minutos para hablar sobre el tema y aseveró que todo lo que está pasando ahora se debe, en gran parte, a que Pamela perdonó a Cueva de forma muy rápida.

"Ella se lo permitió (...), una mujer que permite que este trinchudo le falte el respeto de la forma que lo ha hecho. Y disculpen si es que digo este trinchudo, pero es que eso es en vez de decir este desgraciado, mal hombre me sale decirle esto desde las entrañas, porque... sí pues es trinchudo y además cínico", indicó Magaly muy indignada.

Asimismo, la periodista de espectáculos recordó que Christian cueva siempre estuvo seguro que Pamela lo iban a perdonar y ahora que ya tiene lo que quería, la volvió a despreciar públicamente.

Finalmente, lamentó que Cueva haya dado declaraciones para 'América Hoy', ya que allí evidencia que Pamela López siempre lo perdonará por todas las cosas malas que haga y eso le da a Cueva el valor de tratarla como quiere.

"O sea, él sabía que esta mujer es mantequilla cada vez que se trata de infidelidades, faltas de respeto, de no dormir en la casa ella se lo perdona todo, es una mujer incondicional, alguien que es como una alfombra, como un trapeador, ¿y qué hacen con eso? Pisas la alfombra, eso es para Cueva, su esposa", concluyó.

El programa 'América Hoy' logró hablar en exclusiva con Christian Cueva sobre esta supuesta reconciliación. Cuando la reportera le preguntó si había recibido el perdón, el futbolista respondió:

"En la vida todo merecemos un perdón, si Dios nos perdona a todos, ¿por qué no? Pero después de ahí para delante trata de no hablar más porque es así, la vida continua y cada una sabrá cómo llevarla, de hecho, lo que nunca me gustó en la vida es que las personas quieran cerrarse en su razón y bueno se respeta las críticas y todo".