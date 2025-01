Magaly Medina anuncia importantes CAMBIOS en su programa tras varios años: ¿Dejará de hacer ampays?

Magaly Medina sigue de vacaciones; sin embargo, acaba de anunciar radicales e importantes cambios relacionados a su programa. A continuación, te contaremos todo lo que dijo a semanas de su retorno a las pantallas de televisión.

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' está preparando todo para volver a las pantallas. Es así que, a través de sus redes sociales, compartió la promoción de su nueva temporada, la misma que incluirá radicales e importantes cambios a pedido del público.

"Pude haber sido distinta, estar atada a la agenda de los famosos, dejarme llevar por sus trampas, que me controlen, que me callen, pero lo siento... ¡No soy así! Seguiré siendo libre para alzar mi voz, haciendo temblar a todos en grado 9 y después de eso, me escucharás reír porque se celebra lo que se hace bien y esa será mi decisión. Aquí te espero, firme ¿Me acompañas?", fue el contundente mensaje que dejó la 'Urraca'.